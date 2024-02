Ferie zimowe z domem kultury w Szadku ZDJĘCIA

Odwiedzili nas także strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Szadku OSP Szadek - za co gorąco im dziękujemy. Jak zwykle, dobrze było się nauczyć czegoś nowego! - relacjonują pracownicy domu kultury w Szadku.

Uczestników szadkowskich półkolonii odwiedziło Bractwo Rycerskie Ziemi Sieradzkiej.

Można było zrobić sobie zdjęcie w makiecie, pograć w specjalnie przygotowane gry, dowiedzieć się masę faktów i ciekawostek o życiu w średniowieczu, przymierzyć części rycerskiego uzbrojenia, sprawdzić czy miecz faktycznie był tak ciężki jak wszyscy mówią i w odpowiednim zabezpieczeniu - przeprowadzić prawdziwy pojedynek!

Później dzięki Ochotniczemu Centrum Ratownictwa w Zduńskiej Woli dowiedzieliśmy się co nieco o bezpieczeństwie, zagrożeniach i przede wszystkim - jak ich unikać w codziennym życiu.

Zaplanowana była także wycieczka do Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Szadku, ale z powodu niezbyt sprzyjającej aurze pogodowej, udało nam się zaprosić Bibliotekę do nas! Wysłuchaliśmy wspaniałego recitalu poezji śpiewanej, a także wszyscy mieli okazję wykonać kartki walentynkowe na nadchodzące święto. Przeprowadzony został także mini konkurs z nagrodami na najpiękniejszą kartkę walentynkową.