Powiat zduńskowolski rozdał dotacje na renowację zabytków. Kto je dostanie? ZDJĘCIA

O powiatowe dotacje mogły starać się podmioty mające tytuły prawne (czyli m.in. akty własności, dzierżawy czy użytkowania wieczystego lub trwałego zarządu) do obiektu znajdującego się na terenie powiatu zduńskowolskiego i wpisanego do rejestru zabytków.

Dotacje są przeznaczone na wykonanie w tym roku prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, w tym sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich, badań konserwatorskich lub architektonicznych, projektów oraz na same prace konserwacyjne lub renowacyjne.

Powiat zduńskowolski na renowacje zabytków przeznaczył w tym roku 40 tys. zł.

Wsparcie otrzymują właściciele obiektów, którzy zgłosili sie do powiatowego konkursu i spełnili wymogi konkursu. Podział pieniędzy został przeprowadzony na podstawie opinii komisji konkursowej, która opiniowała wnioski.

Kropkę nad "i" postawili podczas ostatniej sesji, 24 maja powiatowi radni, którzy przyjęli uchwałę, na podstawie której z dotacji na renowację zabytków skorzystają: