Przebudowa tzw. obwodnicy w Zduńskiej Woli ruszy w ciągu miesiąca. Podpisano umowę z wykonawcą ZDJĘCIA

To już pewne. Zduńskowolanie doczekają się gruntownej modernizacji tzw. obwodnicy, na jaki czekają od co najmniej 20 lat. Obwodnica została wybudowana w latach 70. ubiegłego wieku i stanowiła część drogi krajowej nr 14. Po wybudowaniu ekspresowej S8 przeszłą w zarząd województwa łódzkiego. Przebudowa około 5 km tej drogi wojewódzkiej 482, jaka przechodzi przez Zduńską Wolę, planowana jest już od 5 lat. Pierwsze działania rozpoczęły się od zaprojektowania nowego wyglądu trasy i konsultacji z mieszkańcami, jakie prowadzono w połowie 2019 roku. Dzisiaj, 22 maja samorząd województwa łódzkiego podpisał umowę z firmą Strabag, która wygrała przetarg na tę inwestycję.

Przebudowa obwodnicy Zduńskiej Woli, czyli drogi 482

Przypomnijmy. O remont obwodnicy mieszkańcy monitowali od co najmniej 20 lat, jeszcze w czasach, gdy była to droga krajowa. Światełko w tunelu pojawiło się, kiedy wybudowana została ekspresowa S8, a obwodnica przeszła w zarząd województwa łódzkiego. Pierwsze konkrety padły w 2018r. Wówczas też rozpoczęły się przygotowania do inwestycji: zaprojektowano nowy wyglądu trasy, przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami. W 2021 r. była gotowa pełna dokumentacja. W tym roku ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg.

W tym roku rusza pierwszy etap inwestycji: na kilometrowym odcinku od ronda Solidarności na skrzyżowaniu ul. do skrzyżowania ul. Łódzkiej z ul. Mostową. Kiedy zrealizowany zostanie kolejny etap przebudowy drogi 482, czyli od wiaduktu karsznickiego do ronda Solidarności na tę chwilę nie wiadomo.

Wiadomo natomiast że po całkowitej modernizacji nowy wygląd ma zyskać odcinek drogi 482 od wiaduktu karsznickiego do ronda Polskiej Macierzy Szkolnej na ul. Sieradzkiej.

W ramach przebudowy powstanie sześć nowych rond. Od strony Karsznic pierwsze będzie na skrzyżowaniu Łaskiej z ul. Ceramiczną. Kolejne ulic Bema, Łaskiej i Łódzkiej, następne na skrzyżowaniu Łódzkiej z ulicami Konwaliową i Struga, kolejne Łódzkiej z ul. Spacerową i Moniuszki, następne Łódzkiej z Kilińskiego i ostatnie ul. Łódzkiej z ul. Getta Żydowskiego.