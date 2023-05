Sukces młodzieżowego Teatru Fundamentum & Face To Face - F2F ze Zduńskiej Woli. Zakwalifikował się do prestiżowego festiwalu ZDJĘCIA

Teatr Fundamentum & Face To Face - F2F zakwalifikował się na IX Ogólnopolski Festiwal Teatralny w Scenie "i" w Krakowie. Działająca w Powiatowym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji grupa zaprezentowała spektakl "Tajemniczy klient" .

- Zakwalifikowaliśmy się na bardzo prestiżowy festiwal, odbywający się co 2 lata. Konkurencja była duża -nie kryje zadowolenia Zbigniew Rudecki, opiekun artystyczny Teatru Fundamentum & Face To Face - F2F.

Rada Programowa Festiwalu zakwalifikowała 12 przedstawień 32 prezentowanych. W połowie czerwca zduńskowolska młodzież ze zmierzy się deskach teatru z grupami m.in z Krakowa, Gdyni, Wrocławia, czy Warszawy.