Woda w gminie Zapolice zanieczyszczona bakteriami coli. Jest ostrzeżenie

Komunikat państwowego inspektora sanitarnego w Zduńskiej Woli z 12 października skierowany został do mieszkańców miejscowości: Zapolice, Beleń, Beleń Kolonia, Strońsko, Świerzyny, Marcelów w gminie Zapolice. Sanepid w Zduńskiej Woli stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Zapolice. Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania sanitarne.

Jak informuje stacja, w próbce wody pobranej w dniu 10 października 2022 r. w ramach kontroli urzędowej z wodociągu Publicznego w Zapolicach stwierdzono obecność bakterii z grupy coli.

Stacja uzdatniania wody w Zapolicach została wyłączona z użytkowania. Na czas prowadzonych działań naprawczych mieszkańcy zaopatrywani będą w wodę z wodociągu Rembieszów.

- Ze względów bezpieczeństwa do czasu uzyskania pozytywnych wyników badania wody zaleca się aby mieszkańcy zaopatrywani na czas prowadzonych działań naprawczych w wodę z wodociągu Rembieszów używali do spożycia po uprzednim przegotowaniu (minimum przez 2 minuty) i pozostawieniu do ostudzenia bez gwałtownego schładzania. Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt. Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet - informuje sanepid.