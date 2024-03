Zduńska Wola. Ruszyły bezpłatne badania profilaktyki raka prostaty ZDJĘCIA, FILM, PLAKAT

W Zduńskiej Woli wystartował program pod nazwą „Profilaktyka wczesnego wykrywania raka prostaty”. Skierowany jest on do mężczyzn powyżej 40. roku życia. Badania prostaty prowadzone będą przez Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli przy ul. Srebrnej 11.

Rak prostaty to jedna z tych chorób, która potrafi działać cicho i skrycie. Nie daje wyraźnych sygnałów alarmowych, zwodząc mężczyzn do myślenia, że wszystko jest w porządku. Jednak regularne badania PSA i badania USG gruczołu krokowego mogą zmienić tę grę. To właśnie dzięki nim możliwe jest wykrycie nieprawidłowości jeszcze przed pojawieniem się objawów choroby. I to właśnie wtedy, gdy rak jest najłatwiejszy do pokonania.

Jak skorzystać z badania: