Zduńska Wola Akcja policji „Bezpieczna droga do szkoły”. Więcej patroli przy szkołach

Policyjna akcja „Bezpieczna droga do szkoły”. Będzie więcej patroli w okolicach szkół

Wakacje są corocznie czasem intensywnej służby dla policjantów pionu ruchu drogowego. Codziennie na drogi wyjeżdżało ich średnio ponad 4 tysiące. Policjanci ruchu drogowego w całym kraju podczas okresu wakacyjnego byli zaangażowani w zapewnienie jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa i porządku na drogach. Głównym celem ich działań było ograniczenie liczby wypadków i kolizji. Na Policyjnej Krajowej Mapie Wypadków Drogowych ze skutkiem śmiertelnym od 24 czerwca br. do 30 sierpnia br. odnotowano 372 punktów.

Okres wakacji miliony Polaków spędzało m.in. nad wodą i terenach przywodnych. Nad ich bezpieczeństwem czuwała m.in. Policja. Pomimo dużego zaangażowania różnego rodzaju służb, również w bieżącym roku doszło do tragicznych zdarzeń. Od 25 czerwca do 30 sierpnia bieżącego roku utonęły 164 osoby.

Po wakacyjnej przerwie uczniowie wracają do szkół