Radosna nauka przepisów ruchu drogowego ze zduńskowolskimi policjantkami ZDJĘCIA

Policjantki zduńskowolskiej komendy odwiedziły wczoraj, 5 lutego najmłodszych z Publicznego Przedszkola w Henrykowie pod Zduńską Wolą by poprzez zabawę utrwalić dzieciom zasady obowiązujące na drodze, jak poruszać się pieszo i na co uważać.

Dzieci miały okazję sprawdzić swoje umiejętności oraz znajomość przepisów ruchu drogowego między innymi przy wykorzystaniu autochodzików.

Nauka poprzez zabawę sprawiała dzieciom ogromną frajdę. Wszystko po to, by zainteresować najmłodszych tematem bezpieczeństwa na drodze.

Dla zduńskowolskich funkcjonariuszy jednym z priorytetów jest profilaktyka najmłodszych. Jak zachować się w pobliżu przejść dla pieszych? Kiedy mogę bezpiecznie przejść na drugą stronę ulicy? Dzieci z Publicznego Przedszkola w Henrykowie wiedzą to doskonale - informuje sierżant sztabowy Katarzyna Biniaszczyk, oficer prasowyzduńskowolskiej policji