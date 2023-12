Zduńskowolski finał Szlachetnej Paczki 2023 ZDJĘCIA

Wolontariusze Szlachetnej Paczki podkreślają, że nadal można wesprzeć akcję i sprawić, by akcja trwała cały rok.

To od wpłacających zależy, jak duża będzie skala jej działania. Dzięki wpłacie Paczka może pracować cały rok, rozwijać się, docierać w nowe rejony, odkrywając biedę, do której jeszcze nikt nie dotarł.

Nadal każdy z nas może też wesprzeć dzieci, którym pomaga Akademia Przyszłości. To program społeczny, który tak jak Szlachetna Paczka organizowany jest przez Stowarzyszenie WIOSNA.