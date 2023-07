10 lat temu z centrum Zduńskiej Woli zniknęła jedna z wizytówek miasta: "Dzierżyński" . Przypominamy jego ostatnie chwile ZDJĘCIA

Trochę historii

Tzw. Dzierżyński w Zduńskiej Woli, czyli budynek po Spółdzielni Inwalidów był częścią krajobrazu pl. Wolności od 1976 r. Spółdzielnia im. Dzierżyńskiego była jednym z najwyższych, jeśli nie najwyższym budynkiem w Zduńskiej Woli. Obiekt przez lata był wizytówką Zduńskiej Woli uwiecznianą m.in. na pocztówkach. Był to pierwszy budynek w mieście z windą.

Na początku lat 90. przekształcił się w Spółdzielnię Inwalidów Zakład Pracy Chronionej ,,Dalia". Przez niemal 30 lat szyto tam buty profilaktyczne i odzież roboczą. Przez ten czas mogło tam pracować, razem z chałupnikami nawet pół tysiąca osób.

Początek lat 2000. przyniósł spore zmiany. Parter budynku od strony ulicy zajęły sklepy, a pawilony w podwórzu zakłady usługowe. Po jakimś czasie obiekt kupiła firma z Konstantynowa Łódzkiego. Nowy właściciel chciał na początku dostosować obiekt do nowoczesnych wymogów, jednak między innymi z powodu wad konstrukcyjnych okazało się to niemożliwe. Postanowiono więc główny budynek i pawilony w podwórzu rozebrać, a na uwolnionym mającym ponad 4,8 tys. metrów kwadratowych terenie postawić dwa nowe pawilony. Do rozbiórki "Dzierżyńskiego" doszło w 2013 roku. W listopadzie przed 10. laty po tym budynku nie było już śladu.

W galerii zdjęć przypominamy, jak tzw. Dzierżyński wyglądał kilka dni przed rozbiórką oraz jak przebiegało burzenie tego budynku w centrum miasta.