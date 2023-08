81. rocznica likwidacji getta żydowskiego w Zduńskiej Woli. Można ją uczcić m.in. podczas Dnia otwartego cmentarza żydowskiego ZDJĘCIA

Getto żydowskie w Zduńskiej Woli

Przygotowania do utworzenia getta trwały już od pierwszych dni okupacji w 1939r. Były poprzedzone licznymi represjami w stosunku do ludności żydowskiej, poczynając od ubliżania, bicia – aż do przypadków pozbawienia życia. Nie udało się do tej pory ustalić dokładnej daty utworzenia getta. Niektóre źródła podają, że prawdopodobnie miało to miejsce w maju lub czerwcu 1940 r.

Oprócz Żydów zamieszkujących Zduńską Wolę przed wybuchem II wojny światowej, było też ok. 3 tysięcy, którzy w latach 1939-42 przybyli do Zduńskiej Woli m.in. z Sieradza, Pabianic, Kalisza, Poddębic, Szadku.

W wyniku tych przemieszczeń liczba Żydów zamieszkałych w latach 1941–1942 w Zduńskiej Woli to od 10 do 12 tysięcy. Było to ich największe skupisko w Kraju Warty.

Granica getta przebiegała ul. Sieradzką od numeru 32 do numeru 2, zachodnią i południową stroną Placu Wolności, pomiędzy ul. Juliusza oraz ul. Dąbrowskiego, aż do zbiegu ul. Szadkowskiej z Opiesińską, a następnie słabo zabudowanym terenem miasta od ul. Opiesińskiej na zachód, wzdłuż rowu melioracyjnego, przecinała ul. Stęszycką (obecnie ul. Getta Żydowskiego), po czym skręcając na południe, dochodziła wzdłuż ul. Narwiańskiej do ul. Sieradzkiej. Do getta prowadziło pięć bram od pilnowanych wewnątrz przez żydowską policję porządkową, a od zewnątrz przez posterunki Schupo. Podobnie jak w innych gettach, władze hitlerowskie powołały w getcie zduńskowolskim Radę Starszych. Funkcję przełożonego sprawował dr Jakub Lemberg.