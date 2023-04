Akcja Żonkil w Zduńskiej Woli 2023. Powiat i miasto upamiętniło 80 rocznicę powstania w getcie warszawskim. Żonkile dla mieszkańców ZDJĘCIA

- Przypominając te tragiczne wydarzenia, warto wspomnieć o losie zduńskowolskich Żydów, którzy podobnie jak warszawiacy oddzieleni zostali od swoich sąsiadów i zamknięci za drutami w wyznaczonej do tego celu części miasta. Mieszkańcy, a raczej więźniowie drugiego co do wielkości getta w tzw. Kraju Warty wymordowani zostali w ciągu trzech dni sierpnia 1942 roku w obozie zagłady w Chełmnie nad Nerem (niem. Kulmhof). Po zakończeniu wojny do miasta powróciło około dwustu ocalonych spośród prawie dziewięciu tysięcy zduńskowolan wyznania mojżeszowego mieszkających tu przed 1939 rokiem – przypomina zduńskowolski magistrat.