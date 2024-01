Przedszkola w Zduńskiej Woli w roku szkolnym 2024/2025. Zobacz, gdzie możesz je znaleźć

Wiek, w jakim można zapisać dziecko do przedszkola

Kiedy zaczynają się rekrutacje w przedszkolach w Zduńskiej Woli?

Rekrutacje do przedszkoli trwają zazwyczaj w pierwszych miesiącach roku , w lutym i marcu. Zależy to od konkretnej placówki. Przedszkola publiczne oraz niepubliczne mają różniące się od siebie procesy rekrutacyjne. W tych pierwszych sa narzucone odgórnie i znajdują się w ustawie, te niepubliczne zaś ustalają zasady samodzielnie i w każdej placówce mogą wyglądać inaczej.

Zasady rekrutacji - gdzie szukać?

Przedszkola niepubliczne w Zduńskiej Woli działają na podstawie przepisów, które określono w statucie i opierając się na nich przeprowadzają rekrutację. W pierwszej kolejności należy wypełnić formularz. Najczęściej o tym, czy dziecko zostało przyjęte decyduje kolejność zgłoszeń . Do tego pierwszeństwo mają zazwyczaj dzieci, które chodziły do konkretnej placówki już wcześniej. Pod uwagę bierze się także takie okoliczności, jak rodzeństwo uczęszczające do tego przedszkola. Więcej informacji na temat rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 możesz znaleźć na stronie internetowej lub bezpośrednio w sekretariacie .

Zapisy odbywają się poprzez platformy internetowe bądź w formie tradycyjnej, to znaczy przekazanie formularza do sekretariatu placówki.

Dlaczego Twoje dziecko powinno iść do przedszkola w Zduńskiej Woli?

Edukacja przedszkolna pozostaje bardzo ważna w kontekście rozwoju dziecka. Za główny cel obiera sobie przygotowanie go do rozpoczęcia nauki w szkole. Poza tym, dziecko będąc w przedszkolu uczy się funkcjonowania w grupie. Następuje u niego rozwój w zakresie społecznym i emocjonalnym. Uczy się tam, jak rozmawiać z innymi dziećmi i dorosłymi, mówić o swoich emocjach i potrzebach.

W przedszkolu maluch ma szansę nie tylko przygotować się na naukę w szkole, ale również wyszaleć podczas zabaw z rówieśnikami - zdradziła Dominika Słowikowska, psycholog.

Pozostaje to przestrzenią do rozwijania umiejętności motorycznych. Maluchy uczą się, jak samodzielnie umyć zęby, jeść, nakładać i zdejmować buty, biegać, malować. Zabawa w większym gronie przyczynia się do przyswojenia podstawowych zasad, jak wymienianie się zabawkami z innymi dziećmi, zabawa bez kłótni, empatyczne podejście do innych dzieci.