Biblioteka Miejska w Zduńskiej Woli będzie nieczynna o prawie miesiąc dłużej niż zakładano. Powodem jest przedłużający się remont ZDJĘCIA

Biblioteka przy ul. Łaskiej 12 w Zduńskiej Woli będzie nieczynna do 21 lipca. Okazało się, że gruntowna modernizacja budynku się przedłuży i z początkiem lipca nie będzie możliwości udostępnić placówki, jak wcześniej zakładano.

IW trakcie zamknięcia biblioteki nie będą naliczane kary za przetrzymane książki.

Zapraszamy do skorzystania w tym czasie ze zbiorów w naszych filiach w Karsznicach, Janiszewicach, Annopolu, Krobanowie

.

Powodem opóźnienia jest przedłużająca się nieco gruntowna modernizacja budynku. W tym tygodniu mają być wylewane nowe posadzki, na ukończeniu są schody i budowa nowego wejścia. Po zakończeniu remontu pracownicy biblioteki potrzebują co najmniej dwóch tygodni na to, by przygotować obiekt do normalnego funkcjonowania, czyli m.in. na urządzenie nowych sal i przeniesienie księgozbioru.

