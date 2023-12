Boże Narodzenie 2023 w Zduńskiej Woli. Pasterka w kościele pw. św. Pawła ZDJĘCIA

Pasterka to radosna msza, podczas której śpiewa się dużo kolęd, a także czytany jest fragment Ewangelii Łukasza - ten sam, który czyta się w domu podczas Wigilii - Łk 2, 1-14 LINK TUTAJ.

Pasterka To tradycja, ale przede wszystkim bardzo ważna uroczystość w Kościele Katolickim. Msza nazywana Pasterką, zaczyna nowy rok liturgiczny i upamiętnia narodziny Zbawiciela świata Jezusa Chrystusa w Betlejem, a także modlitwy zmierzających do stajenki pasterzy, którzy jako pierwsi oddali hołd maleństwu.

W Pasterce w kościele p.w św. Pawła Apostoła uczestniczyły tłumy wiernych. Po nabożeństwie przeszli na wspólna modlitwę do Żywej Szopki - Betlejem u św. Pawła.