Bożonarodzeniowe kolędowanie z Orkiestrą Dętą

To już tradycja. Orkiestra Dęta, co roku swoimi występami uświetnia msze święte. Dziś koncertowała w kościele św. Pawła Apostoła w Zduńskiej Woli. Nie brakowało chętnych, by na żywo wysłuchać pięknych kolęd w wykonaniu orkiestry.

- Śpiewanie kolęd to znaczy oddawanie chwały Panu. Święty Augustyn mówił, że ten kto śpiewa ten dwa razy się modli. Czas Bożego Narodzenia jest czasem modlitwy i pochyleniem się nad czasem życia. Poprzez kolędy, modlitwę, obecność - chwalimy Pana Boga i ukazujemy dobrą nowinę całemu światu - mówi proboszcz ksiądz Andrzej Jaworski.

Nic dziwnego, że w kościele zjawiło się wielu wiernych, by wspólnie modlić się poprzez kolędowanie. Orkiestra Dęta uświetniła także swoimi występami mszę świętą, odprawianą w samo południe.