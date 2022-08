Charytatywnie w Pstrokoniach. Kolejny sukces pikniku w małej społeczności ZDJĘCIA

Charytatywnie w Pstrokoniach. Kolejny sukces pikniku w małej społeczności

Piknik „Z uśmiechem do szkoły” przygotowany został przez stowarzyszenie Bystra Woda. Organizatorzy zachęcają uczestników do wsparcia dzieci potrzebujących pomocy. Chodzi o wyposażenie ich w szkolne wyprawki. W Bystrej Wodzie robią to skutecznie. Podczas pierwsze, zeszłorocznej edycji udało się zebrać 1,8 tys. zł. W tym roku kwota była znacznie wyższa. To 3,1 tys. zł.