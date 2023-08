Co się będzie działo w najbliższych dniach w Zduńskiej Woli?

Od piątku, 11 sierpnia, do niedzieli, 13 sierpnia, trwać będzie Charytatywny ultramaraton dla Mai Gorzuli nad Kępiną w Zduńskiej Woli. Wydarzenie rozpocznie się w piątek, 11 sierpnia o godz. 15.

Marcel Piotrowski zamierza przebiec dystans pięciu maratonów, czyli 211km. A to wszystko po to, by pomóc Mai Gorzuli. Każdy może dołączyć i przebiec ile zdoła. Oczywiście zbierane będą datki na szczytny cel. Maja Gorzula ma 4 latka, mieszka w Zduńskiej Woli. Cierpi na wrodzony niedorozwój kości udowej. Obecnie prowadzona jest zbiórka na usunięcie aparatu wydłużającego oraz rehabilitacje po operacji wydłużania nogi w Paley European Instytute. Zbiórka prowadzona jest pod adresem https://www.siepomaga.pl/majastajenanogi

Uruchomiona jest już wirtualna skarbonka na stronie fundacji siepomaga. Skarbonka otwarta będzie do końca sierpnia. Link do skarbonki: https://www.siepomaga.pl/kilometry-wsparcia-charytatywny…

W piątek, 11 sierpnia, zaplanowano kolejne wydarzenie z cyklu Etno Warsztaty ,,Łowickie, sieradzkie, nasze zduńskowolskie” Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli.