Coraz mniej kopciuchów. Kolejne budynki zostaną podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej

- Skutecznie modernizujemy kolejne kamienice należące do miasta. Nasz cel to walka ze smogiem i podnoszenie standardów miejskich kamienic – mówi Konrad Pokora , prezydent Zduńskiej Woli.

Zyskują Karsznice

- Jednym z naszych priorytetów była i jest poprawa jakości powietrza w Zduńskiej Woli. Problem trzeba było zdefiniować. Dlatego razem ze starostwem ustawiliśmy w mieście 7 czujników badających jakość powietrza. Okazało się, że, oprócz centrum, najgorzej jest na osiedlu Karsznice - mówi prezydent Zduńskiej Woli Konrad Pokora. - Trzeba było znaleźć rozwiązanie dla tego problemu i tak się stało.

Tym rozwiązaniem było podłączenie 5 bloków do kotłowni znajdującej się w Szkole Podstawowej nr 13. Pojawił się tam dodatkowy, olejowy kocioł, co pozwoliło na wzmocnienie mocy grzewczej. Sieć ciepłownicza została pociągnięta do dwóch budynków przy ulicy Wojska Polskiego, do trzech budynków przy 1 Maja.