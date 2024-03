Pasaż Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość będzie uporządkowanym miejscem. Trwa przebudowa ZDJĘCIA

Pasaż Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość znajduje się na terenie między ulicami Dolną a Szymanowskiego w Zduńskiej Woli. To obszar, przez który mieszkańcy os. Południe skracają sobie drogę idąc do centrum miasta lub do parku.

Z inicjatywą nadania temu miejscu nazwy Zrzeszenia WiN wystąpili 3 lata temu do władz miasta zduńskowolskie stowarzyszenia, m.in: Stowarzyszenie "Pamiętamy", Stowarzyszenie Patriotyczne, Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli, Grupa Rekonstrukcji Historycznych "Chrobry I" oraz Zduńskowolska Inicjatywa Patriotyczna.

Inicjatorzy chcieli, by to zaniedbane miejsce stało się bardziej przyjazne dla mieszkańców, żeby m.in. odnowiono zieleń i postawiono ławki.

Jednak przez blisko 3 lata od ustanowienia pasażu na tym zaniedbanym terenie nic się nie działo. Teraz teren jest rozkopany i widać, że postępują prace nad zagospodarowaniem tego terenu. Wiceprezydent Zduńskiej Woli Paweł Szewczyk informuje, że rozpoczęto od odwodnienia terenu i podłączenia do kanalizacji deszczowej.

Pasaż Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość ma być docelowo kolejnym zielonym miejscem w mieście, m.in. posadzone zostaną drzewa i krzewy. Ponadto wykonane zostaną nowe chodniki, staną ławki i będzie nowe oświetlenie.