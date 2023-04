Dni Zduńskiej Woli 2023. Znane są kolejne gwiazdy imprezy. Wystąpią m.in. Fisz Emade Tworzywo i Małgorzata Ostrowska

Dni Zduńskiej Woli – jak ogłoszono wcześniej - odbędą się w dniach od 16 do 18 czerwca 2023 r. - Mimo, że czasy trudne i niepewne pracujemy nad największą imprezą plenerową w roku, którą wspólnie z partnerami przygotowujemy dla mieszkańców Zduńskiej Woli. Wiemy jak ważne jest spotkanie, celebrowanie, wspólne przeżywanie i … dobra zabawa. Zapiszcie sobie daty w kalendarzu! - zachęca Miejski Domu Kultury Ratusz w Zduńskiej Woli. - Będzie scena alternatywna, koncerty „za górką”, spektakle, dobre jedzenie i wydarzenia towarzyszące, nie zabraknie też niespodzianek

Dni Zduńskiej Woli rozpocznie piątkowa scena alternatywna. Pierwsza z jej gwiazd – co ogłoszono wcześniej – będzie Booze & Glory, streetpunkowa formacja z Londynu. Kolejnym zespołem, który zagra na Scenie Alternatywnej podczas Dni Zduńskiej Woli 2023, jest kapela The Toasters. To Amerykańska grupa muzyczna należąca do trzeciej fali ska (3 wave ska) założona w 1981 roku w Nowym Jorku przez Roberta Hingleya. Jest jednym z najstarszych i najdłużej grających zespołów ska w Stanach Zjednoczonych.

Kolejne ogłoszenia dotyczą sobotniej odsłony Dni Zduńskiej Woli 2023. Gwiazdami tego dnia imprezy będą: Dziwna Wiosna, Fisz Emade Tworzywo oraz Małgorzata Ostrowska