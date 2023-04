Droga Krzyżowa 2023 w Zduńskiej Woli. Wierni przeszli ulicami miasta

Wielkanoc 2023 w Zduńskiej Woli. Droga Krzyżowa ulicami miasta

Droga Krzyżowa w tradycji

Droga Krzyżowa w Kościele Katolickim to nabożeństwo wielkopostne, polegające na symbolicznym odtworzeniu drogi Jezusa Chrystusa na śmierć i złożenia go do grobu.

W czasie nabożeństwa wierni idą za kapłanem i ministrantami, którzy niosą krzyż odwiedzając poszczególne stacje. W kościołach zazwyczaj znajdują się obrazy, rzeźby lub płaskorzeźby, przedstawiające kolejne etapy drogi. Każda ze stacji to kolejne wydarzenie. Wierni modlą się wspólnie przy stacjach.