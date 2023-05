Giną kwiaty z donic przy głównej ulicy Zduńskiej Woli ZDJĘCIA

- To zdarzyło się nie pierwszy raz. Nawet nie mam siły tego komentować. Zgłosiłem sprawę do Straży Miejskiej jako akt wandalizmu i poprosiłem o baczniejsze przyglądanie się nagraniom z kamer miejskiego monitoringu. Być może uda się złapać sprawcę i przykładnie go ukarać

Donice z kwiatami przy głównej ulicy Zduńskiej Woli i w centrum miasta mają poprawić estetykę. Dba o to Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli. W mijającym tygodniu do ulicznych donic po zimowej przerwie, posadzono blisko 500 sadzonek pelargonii, wilców i surfinii. Kwiatki na tyle spodobały się niektórym mieszkańcom, że postanowili je sobie przywłaszczyć. Z donic ustawionych w sąsiedztwie kościoła św. Antoniego i Szkoły Podstawowej nr 5 ktoś dosłownie wydłubał kilka kwiatów razem z korzeniami...

- Niektórym mieszkańcom wydaje się, że to co jest w przestrzeni publicznej jest niczyje albo wszystkich i można to sobie zabrać. Nie myślą o tym, że niszczą miejską przestrzeń . To powtarza się już od kilku lat. Kradzieże kwiatów z donic, z klombów... Kilka razy udało nam się zatrzymać osoby, które wyrywały kwiaty sprzed Urzędu Miasta - mówi Zbigniew Szulada, komendant Straży Miejskiej.