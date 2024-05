Liber Genesis - wystawa książek religijnych w bibliotece miejskiej w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA

Liber Genesis”, czyli „Księga Rodzaju” to nowa wystawa jaką można oglądać w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jerzego Szaniawskiego w Zduńskiej Woli. Ekspozycja książek o tematyce religijnej została przygotowano wspólnie z Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola. Książki religijne można oglądać do 14 czerwca.

W bogatych zbiorach słowa drukowanego, znajdujących się w Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola odnaleźć można interesujące pozycje związane z tematyką religijną. Obejmują one wyznania, które miały wpływ m. in. na kształtowanie Zduńskiej Woli, wydawnictwa katolickie, protestanckie czy judaistyczne. Zapraszamy na wystawę, na której zaprezentowano wybór najważniejszych naszym zdaniem eksponatów pochodzących z tego obszaru. Są to zarówno przedruki Biblii, jak również literatura religijna, głównie służąca rozwojowi duchowości w warunkach domowych, ale także liturgicznych - zachęcają do obejrzenia ekspozycji pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej.