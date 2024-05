Ulica Fabryczna w Zduńskiej Woli. Tu pierwszeństwo mają piesi ZDJĘCIA

Przebudowana ulica Fabryczna w Zduńskiej Woli to obecnie ciąg pieszo-jezdny. Przy wjeździe w jednokierunkową uliczkę ustawiono także znak informujący o ograniczeniu prędkości „strefa zamieszkania”. W strefie zamieszkania pieszy ma pierwszeństwo przed pojazdem i może korzystać z całej szerokości drogi. Maksymalna prędkość, z jaką może poruszać się samochód w strefie zamieszkania, to 20 km/h.

Przestrzegania przepisów na nowo oddanym woonerfie pilnują kamery monitoringu. Kierowcy muszą się liczyć z tym, że ich przewinienia zostaną ujawnione i ukarane. Woonerf, to rodzaj przyjaznej dla mieszkańców przestrzeni publicznej, która łączy funkcje ulicy, deptaka oraz miejsca spotkań mieszkańców.

Alternatywą dla ulicy Fabrycznej jest Krucza. To dwukierunkowa ulica, którą można przejechać od ulicy Jarosława Dąbrowskiego do ulicy Juliusza. Można także wybrać najbezpieczniejszy przejazd z ulicy Jarosława Dąbrowskiego ulicą Łódzką i przez rondo Solidarności do ulicy Juliusza - informuje Urząd Miasta Zduńska Wola.