Przegląd prasy 23.05.2024 Zduńska Wola. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Zduńskiej Woli

W województwie łódzkim niezmiennie znajduje się najbogatsza gmina w Polsce. To Kleszczów, gdzie dochód z podatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosi 23 tys. zł. Kolejne miejsce w rankingu samorządowych krezusów w Łódzkiem również zajmują gminy czerpiące profity z działalności bełchatowskiego giganta energetycznego. Zobaczcie w galerii zdjęć zestawienie 20 najbogatszych gmin w regionie, przygotowane w oparciu o dane Ministerstwa Finansów

Tegoroczne Dni Zduńskiej Woli potrwają przez ponad tydzień, od 8 do 17 czerwca, a koncertowe kulminacje zaplanowano na weekend od 14 do 16 czerwca. Będą urozmaicone i pełne różnorodnych atrakcji, wśród których będą m.in. korowód, Miasteczko Złotnickiego, imprezy sportowe czy spacery historyczne. W organizację Dni Zduńskiej Woli włączyły się działające w mieście instytucje, spółki, organizacje i stowarzyszenia.

Wszystko jak z płatka Nie ma zadania nie do wykona...

Poznaj go bliżej Pro dizajn Odkryj niesamowitą por...

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Zduńskiej Woli. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Policjanci ze zduńskowolskiej drogówki, podczas rutynowej kontroli trzeźwości, zatrzymali w Szadku do kontroli rowerzystę. Okazało się, że mężczyzna był nietrzeźwy i dodatkowo poszukiwany przez Sąd do odbycia kary pozbawienia wolności. Za jazdę na rowerze „po pijaku” został ukarany mandatem karnym, a potem trafił do Zakładu Karnego.

Niebezpieczna w pogodzie środa zapowiadana jest dla całego Łódzkiego. Wydano obowiązujące od południa ostrzeżenie. Prognoza mówi o gwałtownych burzach z nawalnymi opadami deszczu, a miejscowo z opadami gradu i silnymi porywami wiatru. Jakie szczegóły?