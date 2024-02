Integracja międzypokoleniowa w Zduńskiej Woli: Wspólny bal seniorów i harcerzy ZDJĘCIA, FILMY

Dziękujemy Pani Marcie ze Zduńskowolskiego Hufca za zaproszenie Seniorów z UTW Zduńska Wola do wspólnej zabawy karnawałowej i zapraszamy do dalszej współpracy z UTW Zduńska Wola. Zabawa należy do udanych. Szkoda, że to już koniec tego karnawału - napisali na portalu społecznościowym seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zduńskiej Woli.