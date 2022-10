Jesień 2022 w Zduńskiej Woli. Październikowe krajobrazy w mieście

Jesień 2022 w Zduńskiej Woli

Zdjęcia jesienne z waszych spacerów trafią do naszej galerii zdjęć.

Będzie złota polska jesień?

Czy będzie jeszcze złota polska jesień? Oto prognoza IMGW-PIB na najbliższy tydzień.

Do poniedziałku pogodę będą kształtowały chłodne i mokre niże, od wtorku prognozujemy więcej słońca. Będzie do nas napływało powietrze znad Atlantyku, nieco cieplejsze w środku tygodnia.

W niedzielę i poniedziałek przewaga zachmurzenia dużego z przelotnymi opadami deszczu. Maksymalnie od 12°C na północnym wschodzie do 17°C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków zachodnich.

We wtorek zachmurzenie umiarkowane i duże. Na południu i południowym wschodzie przelotne opady deszczu. Na południowym wschodzie najchłodniej, około 11°C, zdecydowanie cieplej na północnym zachodzie, do 18°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich.