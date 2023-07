Już za tydzień święto kwiatów na osiedlu Karsznice. Będzie się działo!

W tym roku wydarzenie potrwa aż trzy dni (28,29 i 30 lipca 2023 na os. Karsznice). Świętować zaczniemy w piątek, 28 lipca. W sali widowiskowej filii MDK wystąpią zespoły rockowe: TABULA RAZA, GINTOJRA i RECKLESS BAND oraz MELROSE, zespół trap/rapowy newgenowy. Fanów tego rodzaju muzyki zapraszamy od godz. 19.00. Koncert związany jest z jubileuszem 90-lecia osiedla Karsznice .

– __Święto Kwiatów” stało się bardzo popularne wśród sympatyków roślin nie tylko z naszego miasta, ale również z regionu. To jedna z propozycji letniego wypoczynku naszej placówki skierowana do zduńskowolan. To również wspaniała okazja do integracji środowiska lokalnego, posłuchania dobrej muzyki, do tanecznej zabawy oraz spędzenia czasu na świeżym powietrzu – mówi Joanna Sychniak-Paterek, zastępca dyrektora i kierownik filii MDK

W sobotę od godz. 16.00 do 19.00 do wspólnej zabawy zapraszamy całe rodziny. Animatorki MDK przygotowują na ten dzień wiele atrakcji. Będą gry i zabawy na placu zabaw przy filii domu kultury. Późnym popołudniem rozpocznie się część koncertowa na scenie plenerowej przy budynku filii. Od godz. 19.00 uczestników imprezy bawić będzie KAPELA WEBRY oraz DJ PROBI.