Kocięta znalezione w koszu na śmieci w Zduńskiej Woli! Ktoś wyrzucił je w foliowym worku, trafiły do lecznicy w bardzo złym stanie ZDJĘCIA

Małe koty w koszu na śmieci

Cztery małe kotki zostały wyrzucone w foliowym worku do ulicznego kosza na śmieci przy ul. Topolowej w Zduńskiej Woli. Strażnicy miejscy otrzymali zgłoszenie we wtorek, 20 czerwca, ok. godz. 7. Mieszkaniec Zduńskiej Woli słyszał miauczenie, sprawdził skąd dochodzi i gdy się zorientował co znalazł, zadzwonił do strażników.