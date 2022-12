Kolejne miejsca w centrum Zduńskiej Woli zmieniają oblicze ZDJĘCIA

Kolejne miejsca w centrum Zduńskiej Woli zmieniają oblicze

Mieszkańcy Zduńskiej Woli już chyba zdążyli się pogodzić, że ich miasto nie należy do najładniejszych w Polsce, że nie jest turystyczną atrakcją. Wielu też twierdzi, że Zduńska Wola jest zaniedbana. Ten stan zmienia się jednak od kilku lat. Widać to między innymi w centrum. Miejskie władze sukcesywnie podejmują działania mające zmienić tę sytuację. Ostatnie zmiany widać choćby na placu Wolności w obrębie kamienic pod numerami 22 i 23. Z podwórza przy pierwszej z nich zniknęły popadające w ruinę komórki. Z pewnością nie były ozdobą tego miejsca. Od dawna straszyły wyglądem, co sprawiało mocno przygnębiające wrażenie, właśnie dlatego, że jest to centrum Zduńskiej Woli, a plac Wolności może być, choć jeszcze nie jest wizytówką miasta. Teren na posesji nr 22 został już częściowo uporządkowany. No rozbiórkę brzydkich komórek trzeba było wydać 50 tys. zł. Kolejne prace na tym terenie kosztować mają 270 tys. zł. W ich ramach powstaną m.in. nowe miejsca postojowe dla samochodów. Ma być ich około 30.