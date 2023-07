Koniec ze staniem przed wydziałem komunikacji zduńskowolskiego starostwa. Można umówić się przez internet ZDJĘCIA

Można już korzystać z internetowej usługi i umawiać wizyty w Wydziale Komunikacji i Transportu w dowolnych dniach i godzinach.

Powiatowy system e-kolejka został uruchomiony w piątek, 7 lipca, by ułatwić życie osobom, które mają do załatwienia sprawy w Wydziale Komunikacji i Transportu. Umówić się można dzięki uruchomionej specjalnej stronie internetowej: e-kolejka.

Dzięki tej stronie internetowej możliwe jest umówienie się do Wydziału Komunikacji i Transportu online, w takich sprawach jak:

czasowa rejestracja pojazdu

przerejestrowanie pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP

rejestracja pojazdu nowego

rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

skreślenie/dopisanie współwłaściciela

wymiana dowodu rejestracyjnego/wtórnik/zmiana danych

karta kwalifikacji kierowcy

profil kandydata na kierowcę

profil kierowcy zawodowego

wymiana prawa jazdy.

Wydział Komunikacji i Transportu zduńskowolskiego starostwa mieści się przy ul. Złotnickiego 25 w Zduńskiej Woli. Wydział pracuje od poniedziałku do piątku od godz. 7.30- 15.30. Umawiać się na wizyty w systemie można w godz. 7.30- 14.35. Obecnie dostępne są terminy na najbliższy tydzień.