Konsultacje na Nowym Mieście o drogach już jutro, 7 września ZDJĘCIA

W konsultacjach mogą wziąć udział osoby mieszkające przy ulicach, jakie są ujęte w opracowanej dokumentacji. Chodzi o to, by wyrazili swoją opinię o rozwiązaniach proponowanych przez Urząd Miasta Zduńska Wola oraz projektantów. Na spotkaniu będą autorzy dokumentacji przebudowy dróg i będzie możliwa dyskusja na temat zaproponowanych rozwiązań technicznych.

Nowe drogi na Nowym Mieście

Władze Zduńskiej Woli mają także plan na przebudowę wszystkich ulic na osiedlu Nowe Miasto. W sierpniu został złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji do Rządowego Funduszu „Polski Ład” Programu Inwestycji Strategicznych. Zduńska Wola złożyła wniosek o ponad 28 mln zł. Wkład własny ma wynieść niecałe 1,5 mln zł. To 5 proc. wartości zadania. Samorząd chciałby zakończyć inwestycję do końca listopada 2026 roku.

Inwestycja na Nowym Mieście objęłaby przebudowę 23 dróg gminnych o łącznej długości około 9,5 kilometra. Mają od stu do kilkuset metrów długości. To ul. Liściasta, ul. Głogowa, ul. Czeremchy, ul. Orzechowa, ul. Kalinowa, ul. Piniowa, ul. Platanowa, ul. Cyprysowa, ul. Cedrowa, ul. Kosodrzewiny, ul. Magnoliowa, ul. Leśna, ul. Leszczynowa, ul. Jarzębinowa, ul. Akacjowa, ul. Cisowa, ul. Dębowa, ul. Modrzewiowa, ul. Bukowa, ul. Jaworowa, ul. Jesionowa, ul. Wiązowa, ul. Kasztanowa.

W ramach inwestycji planuje się wykonanie nawierzchni asfaltowej na wszystkich drogach objętych projektem, na 9 ulicach planuje się budowę chodnika i ścieżki pieszo rowerowej, a na czterech ulicach wybudowany zostanie chodnik. Powstać ma także kanalizacja deszczowa i oświetlenie uliczne.