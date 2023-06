Książkowe domino i nie tylko przed Dworkiem Złotnickiego w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA

Było sporo śmiechu, ruchu i potyczek językowych. Na imprezę plenerową pod nazwą ,,Książkowe domino” przed Dworek Stefana Złotnickiego dotarły dzieci z działającej w Ratuszu świetlicy środowiskowej. Rozpoczęły od ułożenia z książek domina. Publikacje ustawiono tak, że sformowały napis KSIĄŻKI. Następnie książki popchnięto i uzyskano efekt domina. Książki posłużyły też dzieciom do ustawiania wieży.

Było też sporo zagadek do rozwiązania. Pytania dotyczyły przede wszystkim Zduńskiej Woli.

Dzieciaki chętnie grały w plenerową grę planszową zatytułowaną " W poszukiwaniu krasnoludków". Gra oparta została o bajkę "O sierotce Marysi i siedmiu krasnoludków". Sporo śmiechu było przy czytaniu wierszyków łamiących języki.

Dla dzieciaków były upominki.

Imprezę "Książkowe domino" zorganizowały we wtorkowy wieczór, 13 czerwca pracownice Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zduńskiej Woli. To było kolejne wydarzenie zorganizowane w ramach tegorocznych Dni Zduńskiej Woli. O tym, co jeszcze nas czeka podczas tego trwającego do 18 czerwca święta miasta można sprawdzić tutaj: Dni Zduńskiej Woli