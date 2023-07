Kwiaty Wołynia w Zduńskiej Woli. Akcja Konfederacji w 80. rocznicę rzezi wołyńskiej ZDJĘCIA

Bestialskie mordy trwały kilka lat. Szacuje się nawet dwieście tysięcy niewinnych ofiar. To polskie ofiary bez mogił bestialsko pomordowane przez sąsiadów Ukraińców tylko dlatego, że byli Polakami. Przypomnę że prezydent Zełenski doprowadził do tego, by wielki głód na Ukrainie z lat 30. ubiegłego wieku uznać za ludobójstwo. A nasze polskie władze nie potrafiły przeforsować tego, by za ludobójstwo uznać rzeź wołyńską. Polskie władze nie potrafią upomnieć się o prawdę historyczną. Bo nie o zemstę, ale o pamięć i prawdę wołają te ofiary - mówił w Zduńskiej Woli Marek Szymczak