Leniwa niedziela i wypoczynek nad wodą w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA

Niedzielne popołudnie minęło mieszkańcom Zduńskiej Woli pod znakiem spacerów. Najchętniej wybieraną lokalizacją była popularna Kępina, która blisko od 37 lat jest miejscem rekreacyjnym. A dziś dosłownie pękała w szwach, co sprawiło, że była to naprawdę rodzinna niedziela.

Również w centrum Zduńskiej Woli nie brakowało spacerowiczów. W Miejskim Domu Kultury w cieniu drzew, odpoczywało sporo osób. A budka z lodami, która znajduje się naprzeciwko budziła największe zainteresowanie wśród zduńskowolan. Tak samo jak i na Kępinie.

Historia Kępiny

Prace nad niecką dzisiejszego zbiornika wodnego na Kępinie ruszyły w 1986 r. Ich inicjatorem był ówczesny naczelnik miasta Zduńska Wola Stefan Warulik. Kępina miała stać się centrum wypoczynkowym dla zduńskowolan. Zbiornik wybudowano jednak jako retencyjny i taki charakter ma do dziś.

Podmokłe tereny we wsi Zduny u zarania dziejów miasta były miejscem, z którego mieszkańcy pozyskiwali torf, a pod koniec XIX wieku, gdy szukano dla miejskich fabryk dostępu do wody stąd właśnie i ze źródła w obecnym Lesie Paprockim przekopano kanał do stawu w parku, który był wówczas bielnikiem dla farbiarni i dalej do stawu Kazek. W istocie, rzeka Pichna jest właśnie tym kanałem zasilającym niegdyś w wodę miejskie stawy.

Kępina powstała jako zbiornik retencyjny na obszarze granicznym części miasta Zduńska Wola zwanym Pastwiska z dawnym folwarkiem Zduńska Wola i lasem należącym do wsi Paprotnia. Celem budowy Kępiny było osuszenie istniejących tam trzęsawisk w celu między innymi powiększenia obszaru zabudowy Pastwisk. Celem było też stworzenie miejskiej przestrzeni rekreacyjnej. Teren wokół zbiornika został udostępniony w roku 1990.