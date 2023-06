Marsz dla życia i rodziny oraz festyn rodzinny w Zduńskiej Woli już w niedzielę ZDJĘCIA i PLAKATY

Na Parafialny Piknik Rodzinny zaprasza w niedzielę, 25 czerwca, parafia św. Pawła Apostoła w Zduńskiej Woli. Od godz. 13 do godz. 18.30 trwać będą zabawy na terenie przykościelnym przy ul. Zielonej w Zduńskiej Woli. Na godz. 16 zaplanowany jest występ znanego mima Ireneusza Krosnego, a na godz. 17.30 koncert zespołu Podzamek Boys i losowaniee nagród głównych.

Tak jak co roku dla dzieci będzie wesołe miasteczko i wiele innych atrakcji. To wszystko za darmo. Nagrody główne w loterii to rower ufundowany przez Centrum Pasaż i tablet ufundowany przez hurtownię JODAR - informuje parafia pw. św. Pawła.