Matura 2023 w Zduńskiej Woli. Egzamin z języka angielskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 ZDJĘCIA

Uczniowie zduńskowolskiego "mechanika" egzamin z języka angielskiego zdawali podzieleni na grupy w klasach i w świetlicy. Przed egzaminem byli w opyumistycznych nastrojach

To uczniowie ostatniego rocznika, który kończył gimnazja przed ich likwidacją. Niektórzy żartowali, że większym stresem niż matura był dla nich egzamin gimnazjalny.

W powiecie zduńskowolskim do matury przystąpiło 568 uczniów w sześciu szkołach średnich. 258 z nich to uczniowie techników.

W poniedziałek, 8 maja maturzyści przystąpią do egzaminów z matematyki. Z egzaminami pisemnymi na poziomie podstawowym i rozszerzonym ,maturzyści będą zmagali się do 22 maja. Egzaminy ustne będą w terminie od 10 do 23 maja.