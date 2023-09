Mitologiczna gra miejska w Zduńskiej Woli. Można się zapisywać Milena Chmielewska

Wędrówka Odyseusza po ulicach Zduńskiej Woli? To najnowszy pomysł na grę miejską ,,Droga ku miłości”, jaką proponuje Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli. Zapisy do udziału trwają do 22 września.