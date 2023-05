Morświn Koncert w Miejskim Domu Kultury Ratusz w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA

Morświn Koncert w Ratuszu w Zduńskiej Woli

Morświn. O zespole:

Trio Morświna tworzą Marcin Świetlicki, Małgorzata Tekiel i zduńskowolanka Paulina Owczarek.

Najpierw byli Tekla i Marcin. zakładali różne zespoły, najpierw grali jako duet, a potem zaczęli jako trio, a potem jako kwartet, a kiedyś grali jako kwintet.

W czasie izolacji kilkunastu polskich artystów, na prośbę duetu, nagrało na swoich instrumentach, zupełnie niezależnie od siebie, to co grało w ich duszach. Marcin Świetlicki i Małgorzata Tekiel zespawali, posklejali te dźwięki i tak właśnie powstała suita Rewolucjaaa. Zupełnie naturalne było zaproszenie do zespołu Alicji Białej, która wraz z Dorotą Kwiatkowską, zrobiła film.

Dwa lata temu nakładem Agencji Koncertowo-Wydawniczej Karrot Kommando ukazał się debiutancki album Morświna, na którym znalazła się Rewolucjaaa. Płyta została bardzo ciepło przyjęta przez krytyków i fanów a zespół zyskał miano ,,super grupy”.

Trzon zespołu to Małgorzata Tekla Tekiel – bas, Marcin Świetlicki – głos, Paulina Owczarek – saksofon barytonowy. W zespole prawdopodobnie grają ponadto Igor Pudło – różne przyrządy, Tomek Chołoniewski – perkusjonalia