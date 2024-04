Programowanie - Nasz Drugi Język. Podsumowanie pilotażowego programu w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA

Zduńska Wola jako pierwsze miasto zgłosiła się do udziału w pilotażowym nauki programowania w szkołach podstawowych . To „Programowanie = Nasz Drugi Język”, którego pomysłodawcą akcji jest miliarder Miron Mironiuk.

Usłyszałem w telewizji wywiad z Mironem Mironiukiem. Miron Mironiuk przekonywał, że taka szansa na rozwój zdarza się raz na 120 lat. Pomyślałem, więc, że byłaby szkoda, gdyby nasze miasto zmarnowało tę dziejową okazję i napisałem proponując współpracę. Kolejnego dnia przyszła odpowiedź. Już na pierwszym spotkaniu ustaliliśmy, że program wystartuje od nowego roku szkolnego i będzie obejmował wszystkich uczniów klas 4-6 w naszych szkołach podstawowych – opowiada prezydent Zduńskiej Woli Konrad Pokora.

Od września ubiegłego roku do pierwszych dni kwietnia trwała nauka programowania w ramach lekcji informatyki w szkołach podstawowych w klasach IV-VIII.

Dzisiaj, 17 kwietnia, projekt został podsumowany. Efekty projektu przedstawili w zduńskowolskim Ratuszu Ewa Gąsienica-Samek oraz Tomasz Stachowicz z firmy InstaKod, który jest edukacyjnym partnerem projektu odpowiadającym za szkolenia i mentoring nauczycieli, dostarczenie autorskich platform do nauki programowania dla uczniów oraz do pracy nauczycieli z dziećmi. Z uczestnikami spotkania zdalnie połączył się także Miron Mironiuk.

W spotkaniu w Zduńskiej Woli uczestniczyli dyrektorzy szkół i nauczyciele realizujący program oraz przedstawiciele samorządów i dyrektorzy szkół z terenu województwa łódzkiego. Goście przyjechali m.in. z gminy Zduńska Wola, Uniejowa, Burzenia czy Domaniewa. Poznali założenia, ale i efekty jakie przyniósł pilotaż w Zduńskiej Woli.