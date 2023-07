Najbardziej eko jest lokalnie. Zaproszenie na rodzinne warsztaty

MDK poprzez zabawę i warsztaty będzie uświadomić i uczyć dzieci, ale także dorosłych, jak ważna jest dbałość o nasze środowisko i planetę.

– __ W tym roku zachęcamy do aktywnego udziału w naszym pikniku. Świadomości ekologicznej będziemy uczyć się poprzez warsztaty, a będzie ich sporo. Otwieramy się także na ekologiczne firmy z naszego regionu i już dziś serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy. Jeszcze można się do nas zgłaszać. Udział w pikniku jest nieodpłatny – mówi **Sylwia Zbijewska z MDK.

Tegoroczny program kierowany jest głównie do rodzin z dziećmi i seniorów. Wzbogaciliśmy go o koncert i warsztaty muzyczne z Bergamutką. Start 6 sierpnia o godz. 14:00 – 19:00.

– W programie przewidujemy najróżniejsze działania ekoedukacyjne. Planujemy warsztaty z domowej apteczki, warsztaty zawijania świec z węzy pszczelej, kulinarne, malowanie doniczek ceramicznych, kolorowanie domków dla owadów i ozdabianie drewnianych medalionów – dodaje Sylwia Zbijewska.

Szczegółowy program warsztatów