Niedziela wielkanocna. Msze rezurekcyjne w parafiach w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA

Niedziela Wielkanocna to najważniejsze święto w roku dla chrześcijan. Tego dnia wierni świętują zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

Rezurekcja to uroczysta msza święta połączona z procesją, która odbywa się w niedzielę wielkanocną o świcie. Upamiętnia ona zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, co stanowi najważniejsze wydarzenie w chrześcijaństwie. Jest to czas radości, nadziei i refleksji nad tajemnicą zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

Zduńskowolscy wierni licznie odliczyli się w kościołach, by przeżywać msze rezurekcyjne. W galerii prezentujemy rezurekcje, jakie przeżywano w Bazylice Mniejszej oraz w parafiach p.w. św Pawła oraz św. Maksymiliana w Zduńskiej Woli.