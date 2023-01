Nowe przystanki i linia ekspresowa ze Zduńskiej Woli do Sieradza

Pd 1 stycznia 2023 r. zostały uruchomione dodatkowe przystanki dla wspólnej linii Z obsługiwane przez MPK Sieradz i MPK Zduńska Wola. Dodatkowo na rozkładach jazdy umieszczona jest linia Z z literą "X", oznaczającą kurs Linii EKSPRES

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Sieradzu oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Zduńskiej Woli informują pasażerów że od stycznia 2023 roku na linii Z będą obsługiwanie następujące nowe przystanki:

W Sieradzu: Aleja Grunwaldzka/kościół (przystanek przy ESKULAPIE) w kierunku szpitala na wszystkich kursach ze Zduńskiej Woli do Sieradza.

W Zduńskiej Woli: Łaska/Łódzka (po obu stronach) na kursach do i z Łaska/Ceramiczna oraz do i z Leśmiana.

Karsznicka /PKP Energetyka (po obu stronach) na kursie do i z Leśmiana.

W związku z tym ulega zmianie nieznacznie rozkład jazdy na niektórych kursach.

Dodatkowo na rozkładach jazdy pojawiły się kursy z oznaczeniem "X". To kurs Linii EKSPRES, który nie zatrzymuje się pomiędzy przystankami Sieradz Sienkiewicza Rondo, a Zduńska Wola Sieradzka/Mostowa.