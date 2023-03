Nowy samochód ucieszył druhów z OSP Zduńska Wola. Został przekazany przez kolegów-strażaków ze zduńskowolskiej PSP ZDJĘCIA

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli wzbogaciła się o samochód specjalny typu microbus marki Opel Vivaro, który został przekazany przez kolegów-strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli. - Jesteśmy przekonani, że samochód będzie dobrze służył w naszej jednostce OSP i nie zawiedzie nas w działaniach ratowniczo-gaśniczych – podkreślają druhowie ze zduńskowolskiej straży ochotniczej.

Jak informuje dalej jednostka, przekazany opel vivaro zastąpi wysłużonego już volkswagena transportera, choć… - cele tego samochodu, jak i poprzedniego, są takie same. Podczas pandemii dowoziliśmy starszych ludzi do punktów szczepień. Teraz samochód przyda nam się np. do transportu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych jak i dowozu strażaków do wydarzeń ratowniczych. Mamy nadzieję, że będzie nam służył jeszcze wiele lat – dodaje zduńskowolska OSP.