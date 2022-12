O ruchu drogowym z dziećmi w Zduńskiej Woli

Młodszy aspirant Paulina Matysiak ze zduńskowolskiej komendy, odwiedziła dzieci i młodzież Zespołu Szkół imienia Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli. Rozmawiała z najmłodszymi o bezpieczeństwie w ruchu drogowym oraz o ważnej roli jaką odgrywają elementy odblaskowe, które ratują zdrowie i życie. Dzieci wykazały się dużą wiedzą w tym zakresie.

Policjantka pokazała wyposażenie, jakie jest niezbędne w codziennej służbie każdego policjanta. Na zakończenie spotkania, każde dziecko dostało element odblaskowy. Policjantka spotkała się również ze starszymi uczniami. Mówiła o odpowiedzialności prawnej osób nieletnich, a także wytłumaczyła co to jest demoralizacja. Wymieniła młodzieży jakie czyny wyczerpują znamiona demoralizacji i przestrzegła przez konsekwencjami prawnymi. Rozmawiano również o przemocy rówieśniczej w sieci i hejcie. Wszystko po to, by uczulić młodzież przed niewłaściwym zachowaniem.