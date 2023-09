Obchody 84. rocznicy sowieckiej napaści na Polskę. Zduńska Wola pamiętała ZDJĘCIA

Osiemdziesiąt cztery lata temu Armia Czerwona wkroczyła na teren Rzeczypospolitej Polskiej, realizując ustalenia zawarte w tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow. Zduńskowolanie spotkali się w rocznicę tych wydarzeń, 17 września na Cmentarzu Miejskim przy ulicy gen. Józefa Bema przy tablicy upamiętniającej ofiary Sybiru i oddali hołd wszystkim zesłanym na nieludzką ziemię, rozłączonych z rodzinami i ojczyzną.

NKWD przyszło rano. Dali pół godziny, by się ubrać i zabrać kilka rzeczy na drogę. Ale co można wziąć rano? Przecież chleb dopiero rósł w dzieży, a czasu, żeby go upiec nie było. Mówili, że jedzenie niepotrzebne, że tylko pojadą do sąsiedniego powiatu i wieczorem znów będą w domu. Ale w sąsiednim powiecie wpakowali ich do bydlęcych wagonów. Jechali miesiąc. Głodni i spragnieni. Dzieci, gdy chciało im się pić, lizały ściany, na których skraplała się para – mówił Konrad Pokora, prezydent Zduńskiej Woli.