Obrady miejskich radnych w Zduńskiej Woli już dzisiaj, 26 października ZDJĘCIA

Rada Miasta Zduńska Wola będzie zajmowała się dzisiaj, 26 października m.in. sprawami budżetowymi, nadaniem nazw nowym ulicom oraz planami zagospodarowania przestrzennego.

Porządek obrad można znaleźć TUTAJ

Wśród spraw, o których decydować będą radni jest m.in. objęcie kolejnych udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Krajowego Zasobu Nieruchomości Łódzkie Centrum. Samorząd otrzymał na ten cel prawie 2 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.

Ponadto radni decydować będą o wydatkach na przebudowę rowu D-7 w rejonie ul. Krótkiej i ul. Kaczeńcowej. Kolejna decyzja finansowa będzie dotyczyła zwiększenia o 460 tys. zł dotacji dla Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli. Instytucja ta potrzebuje dodatkowych pieniędzy na pokrycie rosnących w zawrotnym tempie opłat za energię, a także kosztów usług.

Zduńskowolscy radni mają również zdecydować o tym, czy samorząd ma zająć się przygotowaniem „Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Zduńska Wola”. To dokument, który ma określić zagrożenia i pokazać propozycje konkretnych działań chroniących przed skutkami zmian klimatu. Ma to przygotować miasto na ekstremalne zjawiska pogodowe, przy uwzględnieniu lokalnych warunków. Plan ma służyć pozyskiwaniu pieniędzy z zewnątrz na jego realizację - informuje zduńskowolski magistrat