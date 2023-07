Ogólnopolska Gala Kapeli Podwórkowych w Szadku. Kapele przygrywały i porywały gości do tańca.

Żar lejący się z nieba nie zniechęcił mieszkańców, by w niedzielne popołudnie spędzić w amfiteatrze w Szadku. To już tradycja, że co roku organizowana jest Ogólnopolska Gala Kapel Podwórkowych i co ciekawe cieszy się dużym zainteresowaniem.

- To taki lokalny folklor. Kiedyś kapele podwórkowe były popularne, uświetniały wiele wydarzeń. Dziś to rzadkość. Muzyki kapel podwórkowych nie usłyszymy w radiu czy telewizji. Stąd wiele lat temu powstał pomysł, by organizować taką galę i zapraszać kapele do Szadku. To ukłon w stronę miłośników tej muzyki - tłumaczy Karol Krzemiński , lider Kapeli Podwórkowej "Szadkowiacy".

Jubileusz

A w tym roku gala jest szczególna, bo organizatorzy czyli Kapela Podwórkowa "Szadkowiacy", obchodzi swoje dwudziestolecie istnienia. Dlatego od samego początku zabawa była szampańska, a nogi same rwały się do tańca. Na scenie wystąpili: Kapela "Fakiry", Radomszczańska Kapel Podwórkowa, Kapela Znad Baryczy, Kapela "Pożarniki", Kapela "Romana", Kapela "Złoczewianie", Kapela "Fama", Kapela "Szadkowiacy".

Oprócz walorów muzycznych, goście mogli skosztować specjałów lokalnych kół gospodyń wiejskich, które zerowały same rarytasy. Nic dziwnego, że te namioty były najbardziej oblegane. Podczas festynu można było kupić również rękodzieło, czy produkty od lokalnych dostawców - bez chemii i ulepszaczy.

A zabawa trwała do samego wieczora, a gwiazdą imprezy był nie kto inny jak Kapela Podwórkowa "Szadkowiacy"