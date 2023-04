Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej. Powiatowe eliminacje przeprowadzono w Zduńskiej Woli. Jakie wyniki? ZDJĘCIA

Wśród uczestników pojawiła się silna ekipa młodzieży z jednostki OSP Janiszewice w gminie Zduńska Wola. Miłosz Kaźmierczak potwierdza, że takie sprawdzian wiedzy jest pomocny. - Są niektóre pytania przydatne, szczególnie gdy chce się zostać strażakiem – mówi 15-latek, którego do działania w straży zachęcili znajomi.

- Przekazana tu wiedza może przydać się w codziennym życiu, bo uczymy się chociażby zasad udzielania pierwszej pomocy – dodaje 14-letni Hubert Brzękowski.

Kolejny z przedstawicieli młodzieżowej drużyny pożarniczej OSP Janiszewice, 11-letni Rafał Szmyt do straży trafił idąc za przykładem swojego taty, który jest funkcjonariuszem zduńskowolskiej PSP. Co najbardziej mu się podoba? - Praca drużynowa, no i do tego można pomóc innym ludziom – odpowiada.

Zduńskowolskie powiatowe eliminacje ogólnopolskiego turnieju zorganizowali: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli. - Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” (OTWP) ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży wiedzy ze znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, szeroko rozumianego ratownictwa oraz wiedzy z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, a także historii i tradycji ruchu strażackiego – podkreślają organizatorzy.